Руснаците буквално полудяха, купуват хапчета на поразия
Обясняват това с "геополитическата и икономическата ситуация"
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Обясняват това с "геополитическата и икономическата ситуация"
Според експерти се дължи на "геополитическата и икономическата ситуация"
Пилотът Андреас Лубиц, който преди година разби пътнически самолет във Френските Алби и уби всички 150 души на борда, бил на антидепресанти в момента...
Лондон. Лейда Гага е признала пред фенове след концерт в Лондон, че продължава да се бори с депресията си, като всеки ден взима антидепресанти. Свето...