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Лубиц бил на антидепресанти

Лубиц бил на антидепресанти

Пилотът Андреас Лубиц, който преди година разби пътнически самолет във Френските Алби и уби всички 150 души на борда, бил на антидепресанти в момента...

13 март | 18:58
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