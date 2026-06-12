Възстановяват музей в Кула
Започваме ремонт на сградата, в която до 90-те години на миналия век се е помещавал музеят при античната крепост „Кастра Мартис", съобщи кметът на Кул...
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Започваме ремонт на сградата, в която до 90-те години на миналия век се е помещавал музеят при античната крепост „Кастра Мартис", съобщи кметът на Кул...
Община Благоевград ще изготви проект за превръщане в туристическа атракция на няколко исторически забележителности. Една от тях е крепостта от IV век...
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