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Възстановяват музей в Кула

Възстановяват музей в Кула

Започваме ремонт на сградата, в която до 90-те години на миналия век се е помещавал музеят при античната крепост „Кастра Мартис", съобщи кметът на Кул...

13 април | 13:02
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