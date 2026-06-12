Ансамбъл "Родопа" празнува 55 години от създаването си
Смолянският ансамбъл "Родопа" празнува своята 55 годишнина. Днес няколко поколения певици, танцьори и музиканти ще се съберат на една сцена, за да отб...
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Смолянският ансамбъл "Родопа" празнува своята 55 годишнина. Днес няколко поколения певици, танцьори и музиканти ще се съберат на една сцена, за да отб...