Всичко за Ансамбъл По Художествена Гимнастика

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Мирела взима "Спортен Икар"

Мирела взима "Спортен Икар"

Олимпийската вицешампионка Мирела Демирева е носител на "Спортен Икар" за постижение на годината на Фондация "Български спорт". Това стана ясно вчера...

06 декември | 7:25
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