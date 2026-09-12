Грациите с нов успех. Грабнаха медал
Така България завършва надпреварата с четири отличия
Следете всички новини, анализи и коментари за Ансамбъл По Художествена Гимнастика. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Така България завършва надпреварата с четири отличия
На стилна церемония в Националната художествена галерия Фондация "Български спорт" раздаде традиционните си награди "Спортен Икар", които вече 24 годи...
Олимпийската вицешампионка Мирела Демирева е носител на "Спортен Икар" за постижение на годината на Фондация "Български спорт". Това стана ясно вчера...
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев връчи сребърните медали в многобоя на българския ансамбъл по художествена гимнастика във втория ден от С...
Българският ансамбъл по художествена гимнастика спечели два сребърни медала на отделните уреди в турнира от веригата Гран При в руската столица Москва...
Българският ансамбъл по художествена гимнастика успя да превземе Москва и да спечели златото още в първия си старт за годината - право в сърцето на на...