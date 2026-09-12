Наши разработки ще летят в Космоса
Български фирми ще трупат знания и опит в Силициевата долина, казва Анна Янева София. Въвеждането на иновации е шансът на българските предприятия да...
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Български фирми ще трупат знания и опит в Силициевата долина, казва Анна Янева София. Въвеждането на иновации е шансът на българските предприятия да...
Мумбай. Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева участва в церемонията за откриването на най-големия инженерен панаир (India Engi...
София. Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева ще участва в Българо-китайски бизнес форум утре, 29.11.2013 г. от 9.30 часа в Нац...
София. Здравният министър Таня Андреева е предложила нови членове на Надзорния съвет на Здравната каса, съобщава БНР. Без да споменава имена, тя уточн...