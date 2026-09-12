Спасиха дъщерята на Ани Ленъкс, гаджето й се удави

Дъщерята на Ани Ленъкс беше на косъм от смъртта. Преди два дни бившият модел Тали Ленъкс за малко не се удави в река Хъдсън по време на разходка с кая...