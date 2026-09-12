Всичко за Анхел Ди Мария

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Ди Мария: Оставам в "Юнайтед"

Ди Мария: Оставам в "Юнайтед"

Анхел ди Мария разсея слуховете около бъдещето си и заяви, че ще остане в "Манчестър Юнайтед" и през следващия сезон. Аржентинският национал дойде на...

05 юни | 9:48
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