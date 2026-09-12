Юнайтед уверени, че Ди Мария ще е готов за Челси

Манчестър. От щаба на Манчестър Юнайтед са убедени, че ще могат да разчитат на Анхел ди Мария за предстоящото дерби с Челси. Аржентинската звезда полу...