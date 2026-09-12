Ди Мария изпусна боя над "Барселона", "близо" е до ПСЖ
Очакваният трансфер на Анхел ди Мария в ПСЖ е "близо" до финализиране. Това заяви наставникът на френския гранд Лоран Блан днес. Аржентинският полузащ...
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Очакваният трансфер на Анхел ди Мария в ПСЖ е "близо" до финализиране. Това заяви наставникът на френския гранд Лоран Блан днес. Аржентинският полузащ...
Анхел ди Мария разсея слуховете около бъдещето си и заяви, че ще остане в "Манчестър Юнайтед" и през следващия сезон. Аржентинският национал дойде на...
Кошмарна съботна вечер е имал Анхел ди Мария. Крилото НА "Ман Юнайтед" и семейството му треперили за живота си, гръмнаха медиите на Острова. Футболис...
Манчестър. От щаба на Манчестър Юнайтед са убедени, че ще могат да разчитат на Анхел ди Мария за предстоящото дерби с Челси. Аржентинската звезда полу...
Мадрид. Анхел Ди Мария се е сбогувал със съотборниците си в Реал Мадрид, новината съобщи наставникът на кралския клуб Карло Анчелоти. Очаква се футбол...
Лондон. Арсенал работи усилено по евентуалното привличане на дуото от Реал Мадрид Карим Бензема и Анхел Ди Мария, информира BBC Sport. Според авторит...