Лекар за вирусните ангини при децата. Какво не бива да им се дава
Какво обясни професионалисът
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Какво обясни професионалисът
Медиците се надяват повече хора да се включват в благотворителната кампания на Светия синод
При голям процент от хората това слабо място са именно сливиците
Ако детето боледува над 5 пъти годишно, трябва да се премахнат сливиците му Превенцията е в добрата хигиена и витамините, обяснява УНГ специалистът д...