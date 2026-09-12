Сложиха белезници на любим внук на Цар Киро
Ангел Рашков е бил арестуван снощи около 19 часа на булевард „Цар Симеон“ в Пловдив
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Ангел Рашков е бил арестуван снощи около 19 часа на булевард „Цар Симеон“ в Пловдив
Пловдив. Внукът на Цар Киро – Ангел Рашков остава в затвора. Пловдивският съд не уважи неговото искане за предсрочно излизане. Магистратите обявиха, ч...
София. Синът на Цар Киро - Ангел Рашков, напусна къщата на ВИП брадър. Това обяви снощи след края на предаването водещата Алекс Сърчаджиева. Рашков е...
Баща ми уреди победата на Зеленогорски в Плевен, твърди Рашков-младши