Руски комици с телефонна шега с полския президент
Двамата се представили пред държавния глава за генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.
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Двамата се представили пред държавния глава за генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.
Легендарният полски режисьор Анджей Вайда почина днес сутринта във Варшава на 90 години. Създателят на кино шедьоврите „Канал", "Човекът от желязо",...
В свое интервю наскоро Анджей Вайда казва, че въпреки възрастта си възнамерява да продължи да работи. Той споделя, че в архива си има 200-300 нереализ...