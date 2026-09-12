Всичко за Анджей Вайда

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Анджей Вайда се пренесе в рая

Анджей Вайда се пренесе в рая

Легендарният полски режисьор Анджей Вайда почина днес сутринта във Варшава на 90 години. Създателят на кино шедьоврите „Канал", "Човекът от желязо",...

10 октомври | 12:35
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