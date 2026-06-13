Банов обясни какво ще става с Червената къща
Проблемът с Червената къщата тръгва от реституцията от 2000 г., каза Боил Банов
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Проблемът с Червената къщата тръгва от реституцията от 2000 г., каза Боил Банов
Това е дарителската воля на големия скулптор, припомня Рашидов
Отритнали бронзовия повелител, защото гледал кротко и не показвал зъби