Разбиха магазини на кандидата на ГЕРБ за кмет на Драгоман
Магазините са собственост на майката на кандидата на ГЕРБ за кмет на Драгоман Андрей Иванов Два дни преди балотожа за местни избори бяха разбити...
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Магазините са собственост на майката на кандидата на ГЕРБ за кмет на Драгоман Андрей Иванов Два дни преди балотожа за местни избори бяха разбити...
София. Вече бившият шеф на столичната организация на ГЕРБ Андрей Иванов заявява в интервю за kmeta.bg, че още преди година е мислел да се оттегли от п...
Андрей Иванов сдаде партийния пост заради политически спекулации