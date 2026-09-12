Вилаш-Боаш лудна по ретро автомобили
Жозе Моуриньо призна, че най-голямата му страст са часовниците. Сега дойде ред и на протежето му Андре Вилаш-Боаш да разкрие хобито си. Треньорът на "...
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Жозе Моуриньо призна, че най-голямата му страст са часовниците. Сега дойде ред и на протежето му Андре Вилаш-Боаш да разкрие хобито си. Треньорът на "...
Треньорът на "Зенит" Андре Виаш-Боаш заяви, че е леко притеснен преди мачове срещу АЕЛ (Лимасол) на Ивайло Петев в Лига Европа. Португалецът каза, че...
Санкт Петербург. Новият треньор на Зенит Санкт Петербург Андре Вилаш-Боаш заяви, че решението да поеме тима е било лесно, особено заради позициите на...
Санкт Петербург. Зенит Санкт Петербург потвърди назначението на Андре Вилаш-Боаш за нов мениджър на тима. 36-годишният специалист ще поеме тима официа...
Санкт Петербург. Бившият мениджър на Тотнъм Андре Вилаш-Боаш е много близо до треньорския пост в Зенит. Очаква се в най-скоро време португалецът да бъ...
Монако. Андре Вилаш-Боаш е сред основните фаворити за наследник на Клаудио Раниери начело на Монако. Според италианските медии ръководството на френск...
Милано. От Милан са се свързали с Андре Вилаш-Боаш, за да проверят възможността специалистът да поеме клуба, информира Times. Редица европейски отбор...
АБВ уволнен след петицата от "Ливърпул"
Мениджърът на Тотнъм Андре Вилаш-Боаш заяви, че има пълната подкрепа на клубното ръководство и няма да бъде уволнен. В английската преса се появиха сл...