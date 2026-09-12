Всичко за Андре Вилаш-Боаш

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Вилаш-Боаш: Няма да ме уволнят

Вилаш-Боаш: Няма да ме уволнят

Мениджърът на Тотнъм Андре Вилаш-Боаш заяви, че има пълната подкрепа на клубното ръководство и няма да бъде уволнен. В английската преса се появиха сл...

28 ноември | 11:57
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