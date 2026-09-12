Джаред Лето става Анди Уорхол
Актьорът ще изиграе култовия художник в нов биографичен филм
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Актьорът ще изиграе култовия художник в нов биографичен филм
Бащата на поп арта рисува "великия кормчия" малко преди Монро Известният портрет на Мао Цзедун, дело на създателя на поп арта - Анди Уорхол, ще бъде...
Прочутата картина "Един долар" на Анди Уорхол бе продадена за рекордна сума - $32,6 млн., заплатени за нея на търг, организиран от Сотбис. Творбата н...
Късметлията колекционер с рисунката на Анди
Мик Джагър във версия на Анди Уорхол