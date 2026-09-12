Руски шампионки станаха тигрици
Рускинята Елена Веснина, която играе у нас в Турнира на шампионките, продължава да бъде най-активна в разходките из София. Тенисистката разказа в блог...
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Рускинята Елена Веснина, която играе у нас в Турнира на шампионките, продължава да бъде най-активна в разходките из София. Тенисистката разказа в блог...
София. Анастасия Павлюченкова записа първата си победа на Garanti Koza WTA Тournament of Champions. Рускинята се наложи с 6:2, 6:4 над Елина Свитолина...
Пуснаха билети по 10 лв. за Турнира на шампионките
Рускинята Анастасия Павлюченкова (на снимката) и Ализе Корне (Франция) са последните две тенисистки, които добиха право да играят на Garanti Koza WTA...