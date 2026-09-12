Спасен под Анапурна почина в болницата
Корейският лекар Вуи Кин Чин не оцеля въпреки грижите в Сингапур
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Корейският лекар Вуи Кин Чин не оцеля въпреки грижите в Сингапур
Британец иска да направи световен рекорд за изкачване на осемхилядници
Само този връх в Тибет не е изкачен от родни алпинисти Точно 35 години след като на 30 април 1981 г. Христо Проданов стана първия българин, изкачил о...
Българският алпинист Боян Петров е изкачил днес най-смъртоностния осемхилядник Анапурна (8091 м). За покоряването на 10-ия по височина връх в света съ...
Втори опит да изкачат връх Анапурна (8091 м) ще направят на 30 април българските алпинисти Боян Петров и Атанас Скатов, съобщиха от altitudepakistan....