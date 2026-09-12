Пълен кошмар. Ампутираха краката на олимпийски шампион
45-годишният Костомаров спечели златен медал на зимната олимпиада в Торино заедно с Татяна Навка
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45-годишният Костомаров спечели златен медал на зимната олимпиада в Торино заедно с Татяна Навка
Пострадалото момченце е на 9 г., по-голямо го връзвало
С нова процедура съдови хирурзи във Варна спасиха от ампутация крак на 69-годишен пациент с диабет. В УМБАЛ "Св. Марина" в морската столица бе прилож...
Стара Загора. Лекари от многопрофилната университетска болница "Проф. д-р Стоян Киркович" в областния град спасиха от ампутация ръката на мъж от то...