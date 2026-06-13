US пратеник в Гърция за конектора с България
Специален пратеник на САЩ е изпратен да преговаря в Атина заради отлагането на газовата връзка с България. Новото отлагане на междусистемната газова...
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Специален пратеник на САЩ е изпратен да преговаря в Атина заради отлагането на газовата връзка с България. Новото отлагане на междусистемната газова...
Строителството на 7 блок на АЕЦ "Козлодуй" ще струва 5,3 млрд. долара. Това е станало ясно по време на срещата в министерството на енергетиката между...
Интерконекторите със съседните на България държави, както и възможностите за диверсификация на трасетата бяха част от темите, по които премиерът Бойко...
Възможностите за диверсификация на източниците и трасета като гаранция за енергийна независимост, обсъдиха на среща днес министър-председателят Бойко...
Специалният пратеник на американския държавен секретар Джон Кери Амос Хохстейн утре пристига на посещение в София. По време на визитата си в България...