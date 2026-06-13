Седми блок на АЕЦ "Козлодуй" ще струва 5,3 млрд. долара

Строителството на 7 блок на АЕЦ "Козлодуй" ще струва 5,3 млрд. долара. Това е станало ясно по време на срещата в министерството на енергетиката между...