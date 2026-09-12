Перм изпрати Пеев като герой
Жалко, че ни напуска, призна треньорът на "Амкар" Георги Пеев си тръгна от Перм като герой. След като се скара с треньора Гаджи Гаджиев и напусна "Ам...
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Жалко, че ни напуска, призна треньорът на "Амкар" Георги Пеев си тръгна от Перм като герой. След като се скара с треньора Гаджи Гаджиев и напусна "Ам...
Полузащитникът и заместник-капитан на руския футболен клуб "Амкар" /Перм/, българинът Георги Пеев разказа за хода на подготовката на отбора на лагерит...
Руският "Амкар" ще организира специална церемония за Захари Сираков преди утрешния мач на тима с "Краснодар" от първия кръг на първенството. Български...
Петър Занев подписа нов договор с руския "Амкар" Перм, Новината бе съобщена официално на сайта на клуба. Контрактът е за две години – до края на сезон...
Благой Георгиев хвана окото на румънци, след като показа много добра игра за Амкар Перм в мача с "Пандури". Двубоят беше напрегнат през цялото време и...