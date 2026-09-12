Всичко за Амкар

Следете всички новини, анализи и коментари за Амкар. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Пеев би дузпата на Попето

Пеев би дузпата на Попето

Перм. Георги Пеев вкара дузпа за "Амкар" при 3:1 срещу "Кубан" с Ивелин Попов в състава си в мач от в 17-ия кръг на руското първенство. Халфът бе точ...

23 ноември | 19:09
0 коментара
8842
Българи спряха "Динамо" М

Българи спряха "Динамо" М

Българската четворка Петър Занев, Захари Сираков, Благо Георгиев и Георги Пеев помогна на "Амкар" да спечели с 2:1 мача си срещу "Динамо" М от 14-ия к...

26 октомври | 16:50
0 коментара
4743
72 арестувани на мач на "Амкар"

72 арестувани на мач на "Амкар"

Екатерининбург. Свиреп екшън засенчи завръщането на Захари Сираков и Георги Пеев в титулярния състав на "Амкар". Главни виновници за това бяха ултраси...

17 август | 19:10
0 коментара
17855
Треньорът псувал Пеев

Треньорът псувал Пеев

Скандалът с Георги Пеев и Захари Сираков се вихри със страшна сила. Първият разкри интересна случка в интервю за в. "Известия". "Треньорът Станислав...

07 август | 18:50
0 коментара
16160