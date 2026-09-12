Платиха заплатите на нашите в "Амкар"
Спряганият за трансфер в ЦСКА Петър Занев остава в "Амкар", след като му беше платено всичко дължимо до момента. Новината потвърди мениджърът Мирчо Ди...
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Спряганият за трансфер в ЦСКА Петър Занев остава в "Амкар", след като му беше платено всичко дължимо до момента. Новината потвърди мениджърът Мирчо Ди...
ФИФА спасява българите в "Амкар" със 100 000 долара Станислав Манолев няма да продължи на рита за "Динамо" М. Новината бе потвърдена на официалната с...
Георги Пеев, Захари Сираков и Петър Занев, както и съотборниците им в "Амкар" не са получавали заплати от юли насам. Това разкри треньорът на руския т...
Миналия сезон Петър Занев игра за "Амкар" само до началото на ноември. След мача със "Зенит" той изчезна от полезрението на камерите и обективите за д...
Захари Сираков и Георги Пеев ще си отдъхнат от Станислав Черчесов. Треньорът на "Амкар", с който двамата имаха жесток конфликт преди време, от вчера...
Шок преживя отборът на "Амкар" над летище "Шереметиево", тръбят медиите в Русия. Адът за играчите от Перм, сред които Захари Сираков, Георги Пеев и...
Перм. Георги Пеев вкара дузпа за "Амкар" при 3:1 срещу "Кубан" с Ивелин Попов в състава си в мач от в 17-ия кръг на руското първенство. Халфът бе точ...
Българската четворка Петър Занев, Захари Сираков, Благо Георгиев и Георги Пеев помогна на "Амкар" да спечели с 2:1 мача си срещу "Динамо" М от 14-ия к...
Екатерининбург. Свиреп екшън засенчи завръщането на Захари Сираков и Георги Пеев в титулярния състав на "Амкар". Главни виновници за това бяха ултраси...
Скандалът с Георги Пеев и Захари Сираков се вихри със страшна сила. Първият разкри интересна случка в интервю за в. "Известия". "Треньорът Станислав...
Не знам само как може да се събудиш и да изпиеш литър водка, отговори Георги Пеев на въпроса за руския манталитет в интервю за сайта на "Амкар". "Явно...