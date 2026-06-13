US гигант купува "Амилум" в сделка за 240 млн. евро
Американски зърнопреработвател ще прави подсладители в България, Турция и Унгария Американският зърнопреработвателен гигант Ей Ди Ем (Archer Daniels...
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Американски зърнопреработвател ще прави подсладители в България, Турция и Унгария Американският зърнопреработвателен гигант Ей Ди Ем (Archer Daniels...