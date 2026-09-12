Доц. Чорбанов отсече! Нов живот за Римския театър на Сердика
Амфитеатърът да бъде лятна сцена от типа като тази в Пловдив
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Амфитеатърът да бъде лятна сцена от типа като тази в Пловдив
Римският амфитеатър на древна Сердика може да бъде проучен и възроден. Такава възможност дава подробният устройствен план на центъра на София, който м...
Благоевград. Договор за техническо и работно проектиране на 8 обекта по проект "Инвестиции в бъдещето на община Благоевград" трябва да бъде подписан д...