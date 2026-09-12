Студенти на турне с бродуейска продукция
Студенти на Американския университет в Благоевград представят бродуейския мюзикъл „Хвани ме, ако можеш" по едноименния филм с Леонардо ди Каприо и Том...
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Студенти на Американския университет в Благоевград представят бродуейския мюзикъл „Хвани ме, ако можеш" по едноименния филм с Леонардо ди Каприо и Том...
Нещастен случай или самоубийство е смъртта на 21-годишния студент от Американския университет в Благоевград Борис Кодиков, ще трябва да изясни започна...
Благоевград. Областният управител на Пиринския край Муса Палев прие в кабинета си в понеделник кмета на Благоевград Атанас Камбитов. Губернаторът усп...