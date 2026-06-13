Борисов се срещна с американски конгресмени
Министър-председателят Бойко Борисов проведе среща с американските конгресмени Джо Уилсън, Рийд Рибъл и Мадлин Бордало, които са на посещение в страна...
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Министър-председателят Бойко Борисов проведе среща с американските конгресмени Джо Уилсън, Рийд Рибъл и Мадлин Бордало, които са на посещение в страна...