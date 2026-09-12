Рая Назарян поздрави Американската търговска камара в България
Събитието отново обединява водещи експерти, бизнес лидери и международни партньори на Камарата
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Събитието отново обединява водещи експерти, бизнес лидери и международни партньори на Камарата
Документът беше подписан от управителя на БНБ г-н Димитър Радев и главния изпълнителен директор на АТК г-н Иван Михайлов
Посланикът на САЩ в България, Ерик Сет Рубин изнесе реч по време на бизнес обяд, организиран от Американската търговска камара в София (AmCham Bulgari...
София. Над 68 000 лв. бяха събрани снощи на 11-та годишна благотворителна вечеря, която организира Американската търговска камара в България в подкреп...