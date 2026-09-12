Без аматьорски футбол до второ нареждане
Причината е грипната епидемия
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Причината е грипната епидемия
София. За първи път в единадесетгодишната история на Kamenitza Фен Купа жребият за Големия финал на турнира ще се проведе предварително и то в централ...
Русе. Кметът на община Русе Пламен Стоилов ще открие точно в 12.00 ч. в събота регионалния полуфинал на Kamenitza Фен Купа 2013. Турнирът ще се провед...
Албена. Софийският тим ВМВ победи след дузпи с 1:0 „Тича" (Вн) и спечели финала на втория футболен турнир за аматьори „Албена Къп 2013" с награден фон...