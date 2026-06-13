Откриват АМ “Марица” между Димитровград и Харманли
Участък от автомагистрала "Марица" ще бъде открит днес. Премиерът Бойко Борисов, еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу и ресорни министр...
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Участък от автомагистрала "Марица" ще бъде открит днес. Премиерът Бойко Борисов, еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу и ресорни министр...