2 камиона, микробус и 6 коли се нанизаха на АМ „Марица“
Жертви няма, но има пострадали
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Жертви няма, но има пострадали
Следващата седмица ще бъде дезинфекциран участъкът от магистралата, където се беше струпала километрична опашка от тирове
Изгорели са влекачът и половината ремарке
Министър-председателят Бойко Борисов ще се срещне с европейския комисар по регионална политика Корина Крецу, която пристига на двудневно официално пос...