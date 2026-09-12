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Лекар сравни Ердоган с Ам-гъл

Лекар сравни Ердоган с Ам-гъл

Съдия поиска петима експерти да преценят дали има прилика Турски лекар бе обвинен в обида на президента Реджеп Ердоган, след като го сравни с героя А...

02 декември | 20:10
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