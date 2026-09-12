Голям ден! 50 години от първата копка на АМ "Хемус"
Ето какво се очаква до 10 години
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Ето какво се очаква до 10 години
Приоритетът е до лятото да има пълно изграждане
Аварията е на километър 1 от София към Бургас
Съдия поиска петима експерти да преценят дали има прилика Турски лекар бе обвинен в обида на президента Реджеп Ердоган, след като го сравни с героя А...