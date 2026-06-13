Мората: Много съм щастлив
„Много съм щастлив. Първо искам да благодаря на феновете, които бяха на стадиона и им казвам, че ще дадем всичко от себе си на финала". Това заяви фут...
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„Много съм щастлив. Първо искам да благодаря на феновете, които бяха на стадиона и им казвам, че ще дадем всичко от себе си на финала". Това заяви фут...
Телефонът на младата звезда на "Ювентус" Алваро Мората буквално прегря преди мача от Шампионската лига с "Реал" М. Той получи безброй съобщения от сво...