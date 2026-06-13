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Мората: Много съм щастлив

Мората: Много съм щастлив

„Много съм щастлив. Първо искам да благодаря на феновете, които бяха на стадиона и им казвам, че ще дадем всичко от себе си на финала". Това заяви фут...

14 май | 8:38
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