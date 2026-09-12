Седем истории са представени в първия алманах „Памет за старите заралийски родове“
Изданието е реализирано с подкрепата на Община Стара Загора
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Изданието е реализирано с подкрепата на Община Стара Загора
Това стана на представянето на поредното единадесето издание на „Алманах на успешните бизнеси в България”
Има нов проект
Новият алманах "Чудесата на България" тръгва от Пловдив. Луксозната двуезична книга на "Стандарт" ще бъде представена за първи път днес под тепетат...