Ализе Корне: Турнира в София ми харесва много
Ализе Корне отново ще бъде в София като участничка Garanti Koza WTA Tурнира на шампионките. Тя зае петото място в класацията Race to Sofia, след като...
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Ализе Корне отново ще бъде в София като участничка Garanti Koza WTA Tурнира на шампионките. Тя зае петото място в класацията Race to Sofia, след като...
Лидерката в световната ранглиста Серена Уилямс продължи с разочароващото си представяне в турнирите от Големия шлем през настоящия сезон и отпадна още...
Французойката Ализе Корне ще раздава автографи в четвъртък от 11,30 ч. Поставената под номер 7 на Турнира на шампионките в София ще уважи българските...
Рускинята Анастасия Павлюченкова (на снимката) и Ализе Корне (Франция) са последните две тенисистки, които добиха право да играят на Garanti Koza WTA...