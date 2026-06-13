1400 души намериха работа чрез "Алианс за младежта"
Над 1400 млади хора са се възползвали от възможностите за работа или стаж в рамките на инициативата "Алианс за младежта" за последните 6 месеца. Това...
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Над 1400 млади хора са се възползвали от възможностите за работа или стаж в рамките на инициативата "Алианс за младежта" за последните 6 месеца. Това...