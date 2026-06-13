Последно: Али Соу под наем в Ростов
"Червените" ще получат 500 000 евро
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"Червените" ще получат 500 000 евро
Али Соу може всеки момент да подпише с Галатасарай
Слуховете за трансфер са противоположни
Али Соу с оферти от Китай и Арабския свят
Сделката ще стане факт днес
Дижон и Алмерия търсят пари за трансфера
Али Соу се намира и в сериозна голова суша
Турският гранд готов да плати 2 млн. евро за голаджията
Напускането му май е изненадващо
Очевидно няма да има трансфер на нападателя засега
Такова е желанието и на треньора на червените Милош Крушчич