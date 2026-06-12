Юноша на Валенсия пробва "Берое"
Стара Загора. Юношата на испанския "Валенсия" Алексис Вияр от днес е на проби в "Берое", съобщиха от щаба на старозагорския тим, който е на лагер в ту...
Следете всички новини, анализи и коментари за Алексис Вияр. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Стара Загора. Юношата на испанския "Валенсия" Алексис Вияр от днес е на проби в "Берое", съобщиха от щаба на старозагорския тим, който е на лагер в ту...