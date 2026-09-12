МС реши за УМБАЛ "Александровска"
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Тя има уникални стенописи
Спряха операциите в Ямбол, заради кражба на тръби
От болницата призовават всеки, който може, да дари
Много рядко симптомът се проявява като начален
От 2009 г. е ръководител на Клиниката по нефрология на УМБАЛ „Александровска“
Нека хората да знаят, че когато се разболеят или са носители, това не означава нещо лошо
73-годишна жена дари пенсията си на болницата
Стойността на дарението надвишава 220 000 лева
Поетапно от МЗ посочиха, че ще започнат ремонти на сградите
Експертен екип от „Александровска" откри рядко генетично заболяване, близко до болестта на Алцхаймер. Това съобщи днес проф. Лъчезар Трайков, който е...
"Св. Иван Рилски" преминава към Александровска Сливане на държавни болници готви здравното министерство. Университетската клиника "Св. Иван Рилски" м...
Тази нощ в УМБАЛ "Александровска" бяха извършени успешно нови две бъбречни трансплантации, съобщиха от лечебното заведение. Донорът е 27-годишна жена...
София. Две бъбречни трансплантации приключиха успешно в УМБАЛ "Александровска" късно вечерта на 21 ноември, съобщиха от лечебното заведение. Донорът е...
София. Успешна трансплантация на бъбрек от жив донор извършиха специалистите в УМБАЛ "Александровска", съобщиха от лечебното заведение. Баща дари важн...
Защо всички болници трябва да сключват договори с касата, пита д-р Костадин Ангелов
София. И тази събота (2 ноември) екипът на УМБАЛ „Александровска" и доброволци от Организацията на евреите в България "Шалом" ще продължат инициатива...