Петканови: Семейните кавги сближават
Излязохме по-силни от тази ситуация, твърди жената на Лудия репортер
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Излязохме по-силни от тази ситуация, твърди жената на Лудия репортер
Популярната двойка наистина била скарана преди време
Папи Ханс и Алекс Петканова също свалиха дрехите
Церемонията се е състояла в храм „Св. Седмочисленици“ в София
Водещата ще разкрива най-интересните моменти зад кулисите на шоуто ексклузивно за дигиталните канали на bTV Media Group