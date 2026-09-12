Станков се среща с шефовете на "Черно море"
Александър Станков се среща с шефовете на "Черно море" утре. Треньорът, който е заложен на дузпата, обяви за "Блиц", че вече е имал един разговор по т...
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Александър Станков се среща с шефовете на "Черно море" утре. Треньорът, който е заложен на дузпата, обяви за "Блиц", че вече е имал един разговор по т...
Треньорът на "Черно Море" Сашо Станков се заяде с "Берое". Той сподели мнението си, че под Аязмото се играе много по-лесно, отколкото срещу "Ботев" в...
Варна. Александър Станков официално подписа договор с Черно море, съобщава официалната страница на "моряците". Спецът пое тима, а контрактът му е за 1...
Пловдив. Наставникът на Локомотив Пловдив Александър Станков напусна тима, информира Спортал. "Не мога да кажа, че си тръгвам с наведена глава. Моята...
Пловдив. Старши треньорът на Локомотив Пловдив Александър Станков заяви, че "доста помия се изляла" върху отбора, като добави, че по време на мачовете...
Пловдив. Наставникът на Локомотив Пловдив Александър Станков даде днес традиционната си пресконференция на Лаута, като основната тема в брифинга бе пр...
От двоен аршин на БФС ревна и треньорът на "Локо" (Пд) Сашо Станков на брифинг преди гостуването срещу "Лудогорец". "Ние сме наказвани за едни неща,...
Пловдив. Наставникът на Локомотив Пловдив Александър Станков говори днес на пресконференция относно предстоящия двубой на "черно-белите" срещу "Левски...
Пловдив. Треньорът на Локомотив Пловдив Александър Станков заяви, че се надява отборът му да се представи добре в предстоящата среща с ЦСКА. Станков...
Пловдив. Старши треньорът на Локомотив Пловдив Александър Станков даде днес редовната си пресконференция, на която говори за предстоящото пловдивско д...
София. Новият старши треньор на "Левски" Славиша Йоканович призна, че тимът е загубил заслужено мача с Локомотив Пловдив. В дебюта на специалиста сини...
София. Александър Станков е новият треньор на Локомотив (Пловдив). Той бе представен официално точно преди първата тренировка на тима днес. При черно...