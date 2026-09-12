Всичко за Александър Станков

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Сашо Станков жегна "Берое"

Сашо Станков жегна "Берое"

Треньорът на "Черно Море" Сашо Станков се заяде с "Берое". Той сподели мнението си, че под Аязмото се играе много по-лесно, отколкото срещу "Ботев" в...

30 юли | 17:09
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