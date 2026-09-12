Всичко за Александър Секулов

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От Аспарух сме в преход

От Аспарух сме в преход

Александър Секулов е журналист, разказвач, поет и романист, а неотдавна на сцената в родния му пловдивски театър имаше премиера и на първата му пиеса...

03 януари | 15:10
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