Александър Секулов пред СТАНДАРТ: Да пазим децата от революционни утопии
Няма случай в българската история еснафът да не е победил
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Няма случай в българската история еснафът да не е победил
600 зрители ще гледат хита на Диана Добрева и Александър Секулов
„Островът на сините птици“ е новият сериал за децата и непорасналите им родители
Едните се правят, че другите не съществуват – така е било винаги в България, казва известният автор на проза, стихове и пиеси
Александър Секулов получи "Аскеер" за драматургия за "Няма ток на електрическия стол"
Александър Секулов е журналист, разказвач, поет и романист, а неотдавна на сцената в родния му пловдивски театър имаше премиера и на първата му пиеса...
Секулов - журналист, автор във всички възможни жанрове, фанатичен меломан и заклет пътешественик
Александър Секулов е от най-изящните майстори на словото сред своето поколение