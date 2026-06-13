Бира ще спасява волейболисти
Президентът на волейболен клуб ЦСКА Александър Попов представи новия проект на "червените" - "Армейско пиво". С пускането на бирата от ръководството н...
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Президентът на волейболен клуб ЦСКА Александър Попов представи новия проект на "червените" - "Армейско пиво". С пускането на бирата от ръководството н...