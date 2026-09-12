Готвят на борците порции по 300 грама
Назарян започва деня с омлет от 3 яйца, Сашо Костадинов с банани Порциите на борците не трябва да надхвърлят 300 гр. Това е заръката на треньора на н...
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Назарян започва деня с омлет от 3 яйца, Сашо Костадинов с банани Порциите на борците не трябва да надхвърлят 300 гр. Това е заръката на треньора на н...
Александър Костадинов беше избран за борец номер 1 на годината. Подгласници на европейския шампион при класиците в кат. до 57 кг станаха Тайбе Юсеин и...
Европейският ни шампион Александър Костадинов остана пети на турнира Голдън Гран При в Баку. В малкия финал при 59-килограмовите на класическия стил н...
Александър Костадинов триумфира със златото в кат. до 59 кг на европейското първенство по борба във Финландия. Класикът, роден на 28 юли 1988 г. в Кюс...