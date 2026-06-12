Русия отново печели в ските след пауза от 34 години
Шладминг. Алпиецът Александър Хорошилов (на снимката) донесе първа победа на Русия в ските, след 34-годишна пауза пауза. Пред 50 000 зрители в Шладмин...
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Шладминг. Алпиецът Александър Хорошилов (на снимката) донесе първа победа на Русия в ските, след 34-годишна пауза пауза. Пред 50 000 зрители в Шладмин...