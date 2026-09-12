Мишо Билалов разкри тайна от младостта си. Свързана е с Алек Попов
Покрай премиерата на филма „Пътят на охлюва“ актьорът разказва за лудориите им
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Покрай премиерата на филма „Пътят на охлюва“ актьорът разказва за лудориите им
Алек Попов не само иронизираше някои от своите образи, но им състрадаваше, опитваше се да прозре и най-скритите мотиви на техните действия
Румен Радев изрази съболезнования на семейството, близките и колегите на обичания български писател
От нас зависи да продължим "Мисия България", каза Кръстю Кръстев
Книгите на Алек Попов се радваха на завиден читателски интерес
Алек Попов обогати легендарния епос с предистория, писана преди 10 години
Кафка и Монти Пайтън са вдъхновили автора за абсурда и смеха
Алек Попов сътвори "Черната кутия: ниско прелитащи кучета" - не просто преработена версия, а опит за цялостно преосмисляне на сюжета, героите и темата...