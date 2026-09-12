Оправдаха обвинените за рухналата сграда на "Алабин"
Делото приключва близо 15 години след смъртта на 26-годишната Деница Ченишева и 24-годишната Петрина Христова
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Делото приключва близо 15 години след смъртта на 26-годишната Деница Ченишева и 24-годишната Петрина Христова
Софийският апелативен съд потвърди решението на градския
В присъствието на кмета на София Йорданка Фандъкова на 1 декември утре в 19.00 часа в градината пред хотел „Рила" на ул. „Алабин" ще бъдат запалени св...
Кичат коледното дърво с 800 метрови гирлянди