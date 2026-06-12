"Ал Шабаб": Ужасът на една студентка
Кения е в тридневен траур след смъртта на 148 души при нападението на екстремистката групировка "Ал Шабаб" в студентски кампус. Великденски тържества...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ал Шабаб. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кения е в тридневен траур след смъртта на 148 души при нападението на екстремистката групировка "Ал Шабаб" в студентски кампус. Великденски тържества...
За дълга и ужасна война се закани терористичната организация „Ал Шабаб" на Кения. Това се случва само дни след като най- малко 148 души загинаха при...
Британска гражданка призна шока си, когато разбрала, че майка й е влиятелна джихадистка, която помага на атентатори самоубийци. Екстремистката била из...
САЩ, Канада и Великобритания са заплашени от терористични атаки от базираната в Сомалия групировка "Ал Шабаб", съобщиха американските медии. Началникъ...