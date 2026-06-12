"Ал Кайда" подема офанзива в Сирия
Джихадистите от Фронта "Ан Нусра", сирийският клон на "Ал Кайда", ще започнат в близките 48 ч. офанзива в Сирия, откъдето Русия - съюзник на режима, и...
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Джихадистите от Фронта "Ан Нусра", сирийският клон на "Ал Кайда", ще започнат в близките 48 ч. офанзива в Сирия, откъдето Русия - съюзник на режима, и...
Лидерът на терористичната организация „Ал Кайда" Айман Зауахири отправи обръщение към своите поддръжници да прекратят вътрешните конфликти и да насоча...
Лидерът на сирийския клон на "Ал Кайда" дава три милиона евро за главата на сирийския президент Башар Асад и два милиона за тази на лидера на ливанска...
Терористичната организация „Ал Кайда" е планирала атентати в Русия. Това показват частично разсекретени документи, притежавани от Осама бин Ладен и к...