Кейти Пери се подложи на акупунктура
Кейти Пери, която подлуди публиката на "Супер бол", призна, че е имала проблеми с коленете заради постоянните си концерти. Краката на певицата започна...
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Кейти Пери, която подлуди публиката на "Супер бол", призна, че е имала проблеми с коленете заради постоянните си концерти. Краката на певицата започна...