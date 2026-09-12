Актуална пътна обстановка
Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища и въведени ограничения за събота, 21 май. I. ОГРАНИЧЕНИ...
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Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища и въведени ограничения за събота, 21 май. I. ОГРАНИЧЕНИ...
Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища и въведени ограничения за 14 май (събота). ОГРАНИЧЕНИЯ...
Засилен контрол по пътищата на страната за почивните дни. Още вчера бе ограничено движението на камионите над 12 т по автомагистралите и натоваренитe...
Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за актуалната пътна обстановка в страната на 04 май. Облачността е значителна. С временни прекъсв...
Трафикът в страната на Велики петък е интензивен. За улеснение през Владая и повишаване на пътната безопасност днес от 8 ч. до 14 ч. ще има две ленти...
Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 16 март. Температурите са от – 5 С° до +...
Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 10 март. Температурите са в интервала о...
Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 08 март. Температурите са в интервала о...
Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 06 март. Температурите са в интервала от...
Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 05 март. Температурите са в интервала о...
Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 04 март 2016 г. Температурите са от - 2...
Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 26 февруари. Температурите са в ин...
Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 18.02.2016 г. Температурите са в интерва...
Температурите днес ще са в интервала от – 1 до + 19 С°. Времето над страната е предимно облачно.Слаб до умерен вятър духа в област Бургас, Варна, Врац...
Агенция "Пътна инфаструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 15 февруари. Температурите са в интервала...
Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 14 февруари. Температурите са в интервал...
Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 08 февруари. Температурите са в интервал...
Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 07 януари, неделя. Температурите са в ин...
Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. днес. Температурите са от - 5 до + 5 С°. В...
Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. днес. Температурите са от - 3 до 16 С°. Вр...