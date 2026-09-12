Всичко за Актуална Пътна Обстановка

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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища и въведени ограничения за събота, 21 май.  I. ОГРАНИЧЕНИ...

21 май | 8:15
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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища и въведени ограничения за 14 май (събота).  ОГРАНИЧЕНИЯ...

14 май | 8:12
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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за актуалната пътна обстановка в страната на 04 май. Облачността е значителна. С временни прекъсв...

04 май | 7:05
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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Трафикът в страната на Велики петък е интензивен. За улеснение през Владая и повишаване на пътната безопасност днес от 8 ч. до 14 ч. ще има две ленти...

29 април | 12:40
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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 16 март. Температурите са от – 5 С° до +...

16 март | 7:35
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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 10 март.  Температурите са в интервала о...

10 март | 7:25
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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 08 март.  Температурите са в интервала о...

08 март | 7:25
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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 06 март. Температурите са в интервала от...

06 март | 7:58
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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 05 март.  Температурите са в интервала о...

05 март | 7:30
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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 04 март 2016 г.  Температурите са от - 2...

04 март | 7:35
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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 26 февруари. Температурите са в ин...

26 февруари | 7:29
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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 18.02.2016 г. Температурите са в интерва...

18 февруари | 7:22
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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Температурите днес ще са в интервала от – 1 до + 19 С°. Времето над страната е предимно облачно.Слаб до умерен вятър духа в област Бургас, Варна, Врац...

17 февруари | 7:55
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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Агенция "Пътна инфаструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 15 февруари. Температурите са в интервала...

15 февруари | 7:28
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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 14 февруари. Температурите са в интервал...

14 февруари | 8:10
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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 08 февруари. Температурите са в интервал...

08 февруари | 7:19
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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. на 07 януари, неделя. Температурите са в ин...

07 февруари | 8:08
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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. днес.  Температурите са от - 5 до + 5 С°. В...

05 февруари | 6:55
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Актуална пътна обстановка

Актуална пътна обстановка

Агенция "Пътна инфраструктура" публикува информация за състоянието на републиканските пътища към 05:30 ч. днес.  Температурите са от - 3 до 16 С°. Вр...

03 февруари | 7:16
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