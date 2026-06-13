Кола се вряза сред пешеходци във Варна (СНИМКИ)
Трима пешеходци са с травми, след като два автомобила са катастрофирали на кръстовище "Мак Драйв" на бул. „Владислав Варненчик" във Варна, съобщи pete...
Следете всички новини, анализи и коментари за Актастрофа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Трима пешеходци са с травми, след като два автомобила са катастрофирали на кръстовище "Мак Драйв" на бул. „Владислав Варненчик" във Варна, съобщи pete...