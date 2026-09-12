Свиндал разби прокобата "Венген"
Норвежецът Аксел Лунд Свиндал счупи каръка и спечели за първи път класическото спускане от Световната купа по ски-алпийски дисциплини във Венген (Швей...
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Норвежецът Аксел Лунд Свиндал счупи каръка и спечели за първи път класическото спускане от Световната купа по ски-алпийски дисциплини във Венген (Швей...
Летящият викинг Аксел Лунд Свиндал постигна трета поредна победа в алпийските ски само в рамките на 7 дни. След успехите в спускането и супергигантски...
Летящият викинг Аксел Лунд Свиндал постигна осмата си победа в старт за световната купа в канадския курорт Лейк Луис. Норвежецът спечели убедително су...
Норвежецът Аксел Лунд Свиндал (на снимката) спечели първото спускане за новия сезон в Световната купа в алпийските ски. Летящият викинг триумфира в Ле...
Лейк Луис. Норвежецът Аксел Лунд Свиндал спечели първия за сезона супергигантски слалом в Лейк Луис (Кан). Викингът слезе по трасето за 1:28,53 мин....